عضو شرف النصر يوجه رسالة لجماهير العالمي

المواطن ـ محمد سلام

أكد عضو شرف نادي النصر، عبدالله العجلاني، أنه شاهد روح معنوية عالية في تدريبات العالمي اليوم تحضيرًا للمباراة المرتقبة يوم الجمعة المقبل أمام نادي الاتحاد في نهائي كأس ولي العهد.

وقال العجلاني عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “روح معنوية عالية شاهدتها في نجوم النصر هذا المساء ينتظرون حضوركم ودعمكم يا جماهير الشمس وبإذن الله سيُسعدونكم في لقاء الجمعة”.

وكان عضو الشرف فهد العجلان قد أعلن عن تقديمه مكافأة 15 ألف ريال لكل لاعب نصراوي في حالة الفوز يوم الجمعة المقبل أمام نادي الاتحاد في نهائي كأس ولي العهد.

وقال العجلان: “دعماً للكيان ونجوم النصر وتحفيزاً من أجل الحصول على كاس ولي العهد أعلن عن تقديم 15 ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق اللقب.. بالتوفيق لنجومنا”.