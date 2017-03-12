عفو استثنائي عن سجناء الحق العام بجازان ‎

المواطن – عمر عريبي – جازان

غمرت مشاعر الفرح والسعادة ومظاهر البشر والارتياح النزلاء والنزيلات من مختلف الجنسيات بالسجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بمحافظات أبو عريش والدرب وبيش والطوال ومركز الشقيري صباح اليوم الأحد ابتهاجاً بصدور الموافقة السامية على تمديد العمل بالعفو الملكي الصادر بتاريخ 13/6/1438هــ بصفة استثنائية بسجون منطقة جازان مراعاة لما تشهده من تكدس وزيادة ملحوظة في أعداد النزلاء بما يفوق القدرة الاستيعابية المقررة لها.

ورفع النزلاء والنزيلات أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويمتعه بالصحة والعافية وطول العمر وأن يجزل له الأجر والثواب لقاء أبوته الحانية وأياديه البيضاء التي عمت الجميع داخل وخارج الوطن.

ووفقاً لرئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم ) المكلف العقيد عائض بن عبدالله العدواني فإن هذا العفو الكريم يشمل قضايا الحق العام قبل تاريخ 8/6/1438هــ وتحكمه قواعد ومعايير منصوص عليها في التعميم المبلغ لإمارة جازان والمديرية العامة للسجون يتم تطبيقها من قبل لجان مختصة تضم مندوبين من الجهات الحكومية ذات العلاقة ( الشرطة / السجون / مكافحة المخدرات ) تحت إشراف إمارة المنطقة.

وأشار في هذا الصدد للآثار الإيجابية المتوقعة لهذا العفو على المستفيدين والمستفيدات منه نفسياً واجتماعياً من خلال التئام شملهم بأسرهم مرة أخرى.

ومن جانبها رفعت رئيسة القسم النسائي بالنيابة خديجة بنت الحسين النعمي شكر وامتنان النزيلات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه اللفتة الإنسانية مؤكدة بأن هذا العفو الاستثنائي يمثل فرصة حقيقية للنزلاء والنزيلات للتوبة ومراجعة النفس والندم على ما بدر منهم في حق مجتمعهم وأسرهم والعزم على بدء حياة جديدة بعيداً عن رفقاء السوء ومواطن الشبهات.