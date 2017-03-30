علا_الفارس تفجّر موجة من الغضب بسبب صورتين

المواطن- حسان الصالحي

سادت موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإعلامية الأردنية، علا الفارس، المذيعة في قناة MBC، عقب نشرها صورتين على السناب شات لاختيار عاملة خدمة منزلية.

وأحدثت الصورتان اللتان نشرتهما لجمهورها، ضجةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبّبتا في موجة غضب وانتقادات لاذعة؛ ما أجبر ”الفارس“ على الاعتذار عمّا نشرته في حسابها بخصوص العاملات، حيث قالت : “رغم حسن النية أعتذر بعمق عن ما أثاره نشر الموضوع استياء لدى البعض ومن يعرفني يعرف جيدا صدق وأصالة انتمائي للإنسان دون النظر للعرق والجنسية”.

اعتذار ”الفارس“ لم يلق أي صدى بين متابعيها، واعتبروا ما قامت به إهانة للإنسانية، خلافًا عن ظهورها في بعض البرامج من خلال قناة MBC تقدم مشاهد إنسانية.

وكانت ”الفارس“ نشرت صورتين عبر حسابها في سناب شات مطالبة متابعيها مساعدتها على اختيار الأفضل لعاملة منزلية، مشيرةً أنّ “المظهر لا يهمّ، فهي ستهتمّ بالأناقة“.

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