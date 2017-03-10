عملاق أميركا النفطي “ماكديرموت” يشارك في استثمارات “أرامكو” برأس الخير

المواطن ـ ترجمة ـ محمود نبيل:

أعلنت شركة “ماكديرموت إنترناشونال” الأميركية لخدمات البترول، أنها ستقوم ببناء ساحة تصنيع في مجمع بناء السفن الذي تخطط شركة “أرامكو السعودية” العملاقة إقامته على الساحل الشرقي للمملكة، بغية البدء في الصناعات التحويلية محليًا.

وأكّدت الشركة الأميركية أنها “وقعت مذكرة تفاهم، لأول استثمار صناعي كبير في المجمع”، مبيّنة أنّها “تخطط لبناء وتجهيز منصات النفط والغاز البحرية في الساحة الصناعية الجديدة بالمملكة العربية السعودية”.

ولم تكشف “ماكديرموت” الأميركية عن قيمة مشروعها الاستثماري في منطقة رأس الخير النقدية، غير أن مرافقها الموجودة بالمنطقة تصل إلى معدل 16 مليون ساعة عمل، بينما تحقق مرافق “جبل علي” الموجودة 8 مليون ساعة عمل فقط. فيما كشف مصدر مطلع، في تصريح لوكالة أنباء “رويترز”، أنَّ “الشركة الأميركية تهدف لتوقيع العقد النهائي مع (أرامكو) بحلول العام المقبل”، مشيرًا إلى أنَّ “عملاق النفط السعودي، يخصص أرض المشروع مع نهاية عام 2019”.

ويأتي الاتّفاق، في إطار سعي المملكة العربية السعودية، تنفيذًا لرؤية 2030، إلى تنويع مصادر اقتصادها، وخلق فرص عمل جديدة، في ضوء انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي.

وكان مسؤولون سعوديون قد أعلنوا أنَّ “المملكة تسعى من خلال بناء المجمع في منطقة رأس الخير، البدء في الصناعات التحويلية محليًا، عبر توفير المزيد من معدات صناعة النفط داخل المملكة، عوضًا عن استيرادها”.

يذكر أنَّ “أرامكو”، وقّعت عددًا من مذكرات التفاهم مع عدد من الكيانات الاقتصادية الصناعية، خلال العام الماضي، بغية البدء في تنفيذ المجمع، وعلى رأسها شركة الشحن الوطنية السعودية، فضلاً عن شركة هندسية في الإمارات تابعة لمؤسسة “لامبريل” في لندن، وشركة “هيونداي” للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية.