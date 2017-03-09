عيون الجمارك اليقظة تتصدى لتهريب 105 كلغ “قورو” و385 زجاجة خمر

المواطن ـ الرياض:

أحبط جمرك جسر الملك فهد، ثلاث محاولات لتهريب 358 زجاجة خمر، و105 كيلو غرامات من ثمار القورو المحظورة، عُثر عليها مُخبأة في ثلاث مركبات قدمت للمملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف ضيف الله العتيبي، أنّه تم إحباط تلك الكمية من الممنوعات من خلال ثلاث محاولات لتهريبها، حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وأثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية عُثر على 312 زجاجة خمر، كانت مُخبأة داخل تجويف إطارات المركبة التي تسير عليها.

وأبرز أنّه “في المحاولة الثانية أحبط الجمرك تهريب 46 زجاجة خمر، عُثر عليها مُخبأة في خزان وقود إحدى المركبات”، مشيرًا إلى أنّه “تم إحباط تهريب كمية من ثمار القورو، بلغت 105 كيلو غرامات، كانت مخفية في تجويف الإطارات التي تسير عليها المركبة”.

ونوه مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف بالجهود التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها، لافتًا إلى النجاحات المتميزة التي تحققها المنافذ الجمركية كافة (البرية، والجوية، والبحرية)، في مجال مكافحة التهريب بأنواعه كافة.