غرق طفل بطبرجل الجوف

المواطن – متعب النماصي

أوضح المتحدث للدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي عن انتشال طفل سقط في مستنقع مائي في طبرجل.

وتفصيلاً: بين الرويلي أن الدفاع المدني باشر أمس حادث سقوط طفل في مستنقع مائي غرب بسيطا تبعد عن محافظة طبرجل حوالي (٢٠)كم، وحيث تبين عند الوصول للموقع أن الحادث عبارة عن سقوط طفل يبلغ من العمر حوالي (١٠) سنوات جراء الأمطار التي شملت محافظة طبرجل مؤخراً.

وأضاف: تم إخراج الطفل من قبل الدفاع المدني ونقل بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى طبرجل العام، واتضح أنه متوفى قبل وصوله للمستشفى، وقد سلم الحادث إلى الشرطة لإكمال إجراءاته حسب الاختصاص.