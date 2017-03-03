غضب تركي تجاه ألمانيا بسبب “مؤيدي” أردوغان

غضب تركي تجاه ألمانيا بسبب “مؤيدي” أردوغان

2017/03/03
الساعة 5:58 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

تسبب قرار السلطات الألمانية الخاص بإلغاء تجمعين مؤيدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في غضب أنقرة التي استدعت، أمس الخميس، سفير برلين احتجاجا على ذلك.
وكشف مسؤول تركي كبير، رفض الكشف عن اسمه – بحسب سكاي نيوز – عن أنه “تم إبلاغ السفير الماني باستيائنا وردة فعلنا على هذه التطورات بعد استدعائه هذا المساء إلى وزارة الخارجية”.
وألغى وزير العدل، بكر بوزداع، أيضا زيارة إلى ألمانيا كانت مقررة للمشاركة في تجمع للجالية التركية في غاغناو احتجاجا على الإلغاء، حيث اعتبر الوزير قرار السلطات الألمانية “غير مقبول” و”غير ديمقراطي” و”ينتهك حرية التعبير”.

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