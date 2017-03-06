غياب مندوب الطُّرق يعطل مطالب أهالي الصوالحة للمرّة الثانية

المواطن- حسان الصالحي- عسير

وقفت لجنة حكومية من منطقة عسير، صباح الاثنين، على مواقع تضرر المواطنين في مركز السعيدة، من إغلاق عددٌ من التقاطعات على الطريق السريع “جدة – جازان”.

وأوضحت اللجنة أنّه “بناءً على الاستدعاء المقدّم من أهالي قرية غالب في الصوالحة، وخطاب محافظ محايل عسير، فقد حضرت اللجنة في تمام العاشرة من صباح اليوم الاثنين، والمكونة من (المرور، والشرطة، والبلدية)، بغية الوقوف على مواقع ضرر المواطنين من إغلاق التقاطعات والاستماع لهم”.

وأبرزت اللجنّة، أنَّ “غياب مندوب إدارة الطرق في منطقة عسير، للمرة الثانية، حال دون تمكين اللجنة من القيام بعملها”.

وعلى الرغم من أنَّ مندوب الطرق تغيّب دون إبداء أسباب، إلا أنَّ اللجنة رأت تحديد موعدٍ آخر وإبلاغ الجهات ذات العلاقة.

يذكر أنّه كان في استقبال اللجنة، بمقر مركز السعيدة، الشيخ عبده الصالحي، والذي رحّب بأعضاء اللجنة، ونقل لهم معاناة الأهالي جرّاء إغلاق التقاطعات، وتغيير أماكنها، مبينًا أنّهم تضرروا كثيرًا من تغيير مواقع المداخل والمخارج لقراهم.

وأبدى الشيخ الصالحي استنكاره من عدم حضور مندوب الطرق للمرة الثانية، وعدم الاكتراث لمطالب الأهالي وتضررهم، مشيرًا إلى أنه “تمّت مخاطبته من طرف رئيس مركز السعيدة لأكثر من مرّة ولكنه لم يحضر”.

وكان أهالي قرية غالب بالصوالحة، تقدموا بشكوى لرئيس مركز السعيدة، بشأن تضررهم من تغيير مواقع مداخل قراهم.

وتجاوب رئيس المركز حينها سريعًا، وقام بدوره بمخاطبة محافظ محايل عسير، الذي بدوره وجّه بتشكيل لجنة للوقوف على مواقع الضرر الذي لحق المواطنين.