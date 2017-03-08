فقرات من التراث ورقصات وأهازيج في اليوم التراثي للجنادرية

المواطن - حسن عسيري

برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، حسين بن حمد المري وبحضور مساعدة مدير عام فرع الوزارة للإشراف الاجتماعي النسائي الأستاذة شيخة بنت عبدالمحسن الحزام، افتتح صباح الْيَوْمَ الأربعاء، على مسرح دار التربية الاجتماعية للبنين بأبها الْيَوْمَ التراثي للجنادرية، وذلك بمشاركة جميع الفروع والأقسام النسائية للوزارة بالمنطقة.



وشارك في فقرات الحفل مجموعة من بنات دار الحضانة الإجتماعية ودار التربية الإجتماعية للبنات و نزيلات مركز التأهيل الشامل بأبها بفقرات من تراث المنطقة كما استمتع الحضور برقصات وأهازيج شعبية.



وكذلك اشتمل الاحتفال على أركان شعبية وتراثيات تتحدث عن منطقة عسير بين الماضي والحاضر وفي ختام الحفل تناول الحضور بعض الأكلات الشعبية التي اعتاد أبناء المنطقة على تناولها في مناسباتهم المختلفة.