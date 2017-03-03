فككوا_ميليشيات_ايران_الارهابية.. مطلب ضروري لمواجهة اشتعال المنطقة

المواطن - عبد الرحمن دياب

دشّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاجاً تحت عنوان #فككوا_ميليشيات_ايران_الارهابية ، مطالبين من خلاله بملاحقة الميليشيات التابعة لخامنئي التي تسبب الإرهاب في المنطقة، وتؤجج الفتن.

وكتبت أم سالم: “اللهم أهلِك إيران وأتباعها..اللهم إنك أريتنا قدرتهم علينا..فأرنا قدرتك عليهم يا قوي يا منتقم..”.

وأكد مستر مهندس أن: “تفكيك رأس الأفعى هو الحل الأمثل. اضرب الرأس تموت الأعضاء. إيران هي الداعم العسكري والسياسي والاقتصادي”.

أما عادل الفيفي، فكتب: “صمت العرب هو سبب مايحدث حزب الله من سنين وهو قائم وفيلق بدر والآن الحشد الشيعي شيعة العرب تقاتل من أجل إيران “.

وغرد تركي :”الحل فعلاً دعم الأحواز وتسليحهم ودعم المعارضة بالداخل بكل الوسائل وانتهاج نهجها ضدها”.

ورأى عبد الغني الحميري أن: “هدف إيران إشغال الأمة عن مشاريع النهوض والبناء إلى الحروب والخراب والدمار وبيد أبنائها التي تغسل أدمغتهم “.

وشدد طلال الشمري على أن: “الصهاينة يطمعون في الأرض والملالي يطمعون في الأرض والعرض والدين .. والله هم أخطر من اليهود على الأمة”.