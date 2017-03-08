فهد المولد يحظى بإشادة جماهير الهلال بعد الاعتذار !

المواطن ـ محمد سلام
تداولت الجماهير الرياضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو ظهر من خلاله نجم نادي الاتحاد، فهد المولد، مقدماً اعتذاره إلى كافة الجماهير على سلوكه خلال مباراة الكلاسيكو الماضية بين الاتحاد والهلال في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.
وكان فهد المولد قد تعرّض للطرد خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الهلال بنتيجة 3 ـ 1، بعد تعديه بالضرب على محترف الهلال كارلوس إدواردو، لتتم معاقبة المولد بالإيقاف من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ويغيب عن مباراة الاتحاد المرتقبة يوم الجمعة المقبل أمام نادي النصر في نهائي كأس ولي العهد.
وحظي “فهد” بإشادة الجماهير الرياضية والهلالية، مؤكدين أن المولد من أعمدة المنتخب السعودي، ويجد احتراماً وتقديراً من كافة الجميع، موضحين أن الاعتذار من شيم اللاعبين الكبار، وأن الرياضة أخلاق وتنافس شريف.