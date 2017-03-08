فهد المولد يحظى بإشادة جماهير الهلال بعد الاعتذار !

المواطن ـ محمد سلام

تداولت الجماهير الرياضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو ظهر من خلاله نجم نادي الاتحاد، فهد المولد، مقدماً اعتذاره إلى كافة الجماهير على سلوكه خلال مباراة الكلاسيكو الماضية بين الاتحاد والهلال في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

وكان فهد المولد قد تعرّض للطرد خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الهلال بنتيجة 3 ـ 1، بعد تعديه بالضرب على محترف الهلال كارلوس إدواردو، لتتم معاقبة المولد بالإيقاف من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ويغيب عن مباراة الاتحاد المرتقبة يوم الجمعة المقبل أمام نادي النصر في نهائي كأس ولي العهد.

وحظي “فهد” بإشادة الجماهير الرياضية والهلالية، مؤكدين أن المولد من أعمدة المنتخب السعودي، ويجد احتراماً وتقديراً من كافة الجميع، موضحين أن الاعتذار من شيم اللاعبين الكبار، وأن الرياضة أخلاق وتنافس شريف.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد فاز على الاتحاد بنتيجة 3 ـ 1 يوم الأحد الماضي في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، وشهد الكلاسيكو أحداث مثيرة تسببت في عدد من القرارات أصدرتها لجنة الانضباط أمس الثلاثاء، حيث عاقبت فهد المولد بالإيقاف (مباراة) رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف.

كما أوقفت لاعب الهلال نواف العابد (مباراتين) وغرامة (40000) لاحتفاله بتسجيل الهدف الثالث أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد مبلغ (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب وعلى لاعبي فريق الهلال، كما قامت بتغريم نادي الاتحاد (10,000) ريال لحصول (6) من لاعبيه على بطاقات ملونة تتمثل في (5 أصفر، 1 أحمر).