فهد المولد يُطمئن الاتحاديين بهذه الصورة!

المواطن ـ محمد سلام

بعد أن أثار قلق الجماهير في الساعات الماضية، حيال مشاركته في كلاسيكو الغد أمام نادي الهلال، حرص نجم نادي الاتحاد فهد المولد على طمأنة محبي العميد بإعلان جاهزيته لخوض اللقاء الهام ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

ونشر فهد صورة عبر حسابه الشخصي على موقع “انستجرام” كتب عليها “الحمدلله”، في إشارة إلى سلامته من الإصابة التي تعرض لها، والتي تخوفت منها الجماهير الاتحادية.

وكانت مصادر اتحادية قد ذكرت أن مدرب الاتحاد خوسيه لويس سييرا ضم المولد لمعسكر الفريق رغم إصابته، وسيحسم موقفه النهائي غداً قبل انطلاق اللقاء.

واستبعد سييرا كل من معتز تمبكتي وعوض خريص وسلطان مندش من مواجهة الهلال، فيما سيشارك محترفو نادي الاتحاد الأربعة احمد العكايشي وفهد الأنصاري ومحمود كهربا وكارلوس بالتشكيل الأساسي.