فوائد لا تتوقعها في ثمرة الأفوكادو

المواطن - وكالات

كشفت طبيبة العلاج بالنباتات الطبيعية الدكتورة سابين برنود في جامعة باريس، عن أن ثمرة الأفوكادو التي كان يقال عنها أنها تؤدى إلى البدانة أثبتت الدراسات الحديثة أنها الصديق الحقيقي للرشاقة لأنها تعطى كتلة من الأحماض الدهنية الجيدة التي تعرف باسم دهن غير مشبع أي المواد الدهنية التي لا تختزن في الشرايين كما أنها تخفض نسبة الكوليسترول .

وقالت عبر داسة أعدتها حول هذه الثمرة، إن هذه الثمرة تمنح الجسم الألياف 6.7 جرام في كل 10 جرامات مما يعطى الإحساس بالشبع السريع مما يجعلك تظل لساعات طويلة بدون الرغبة في تناول المأكولات .. كما أنه يساعد على تناول الطعام الصحي فالذين يتناولون الأفوكاتو يميلون لتناول الفاكهة والخضروات.