فوت الغول يسبب أزمة في لبنان.. عري وانحطاط في وجود طفلة!

المواطن - عبد الرحمن دياب

انحطاط وإغراء تحت عباءة الغناء، حيث صُدم اللبنانيون بمقطع فيديو كليب حمل اسم فوت الغول قدمته عارضة أزياء، ومغن معها، والمصيبة وجود طفلة أيضًا!

والفيديو الذي حمل اسم فوت الغول مليء بالإيحاءات الجنسية التي تسببت في حالة جدل ورفض تام في لبنان، وهو ما دعا إلى تحرك عاجل من وزير الإعلام اللبناني الذي رفع رأيه إلى وزير العدل، فتحركت النيابة العامة لمنع كليب غول.

وكارثة كليب فوت غول وجود الطفلة الصغيرة التي ظهرت وسط هذا الكم من الابتذال والانحدار الأخلاقي، لتُفرض غرامة 50 مليون ليرة على القائمين بكليب غول بحسب وزير العدل اللبناني.