فوز الاتحاد على الهلال سيمنحه الدوري !

المواطن ـ محمد سلام

يرى الكاتب الرياضي، محمد الدويش، أن الفريق الاتحادي إذا ما استطاع الفوز خلال مباراة اليوم أمام نادي الهلال، ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، فإنه قد يفوز ببطولة الدوري خلال الموسم الحالي، موضحا أن العميد قادر على الجمع بين بطولتي الدوري وكأس ولي العهد.

هذا ويحتل الاتحاد حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب دوري جميل برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، ويلعب مساء اليوم أمام الهلال في قمة نارية، كما يخوض الفريق يوم الجمعة المقبل مواجهة نهائي كأس ولي العهد أمام نادي النصر.

وعن ذلك، يقول الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “إذا فاز العميد الليلة فإنه قد يفوز بالدوري.. هذا ليس تخديراً قبل نهائي الجمعة كما سيفسره (أحدهم) فهو مؤهل للجمع بين البطولتين”.