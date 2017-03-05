فيسبوك يحذر المستخدمين من القصص الوهمية

المواطن – وكالات

أطلق موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، حملة للحد من الأخبار الوهمية في الولايات المتحدة، إذ بدأت في وصف القصص التي تم التحقق من عدم دقتها عبر منظمات فحص الأخبار بـ”المتنازع عليها”.

وتستخدم الميزة الجديدة أدوات المنظمات غير الحزبية مثل سنوبس وPolitifact لتقييم دقة القصص من قبل المستخدمين، إذ بدأت في الظهور لعدد من مستخدمي الموقع ولم تصل إلى الجميع حتى الآن.

وأضاف فيسبوك على صفحة مركز المساعدة بالموقع سؤالاً جديداً وهو “كيف يتم وضع علامة على الأخبار المتنازع عليها في فيس بوك؟”.

وذكرت وكالة رويترز أنه من غير الواضح عدد المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى ميزة الحد من الأخبار الوهمية، إذ تم رصدها لأول مرة من قبل المستخدمين على تويتر، الذين شاركوا لقطات “سكرين شوت” لروابط المواقع المعروفة بإنتاج محتوى مضلل.