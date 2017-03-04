فيس بوك يختبر ميزة جديدة على الأندرويد

المواطن - وكالات

يعمل فيس بوك على اختبار ميزة جديدة في النسخة التجريبية لتطبيق الموقع على هواتف الأندرويد، وهى تهدف إلى وضع قسم جديد يحمل اسم Explore يظهر للمستخدمين داخل الـnewsfeed، وهذا التبويب الجديد يعمل على عرض مزيج من الصور ومقاطع الفيديو والمقالات التي صممت خصيصا لتناسب احتياجات كل مستخدم، ويتم تجميعها من الصفحات الذى لا يشترك بها ومن الشخصيات العامة التى لا يتابعها.

وبمجرد الضغط على زر Explore سيتم عرض مقتطفات من صفحات ترتبط ارتباطا وثيقا بتلك لقد اشتركت بها بالفعل، وهذا يهدف إلى تقديم للمستخدمين نظرة على ما يحدث حولهم وفقا لاحتياجاتهم وميولهم الشخصية.

وأيضا دفعهم لمشاهدة مزيد من الفيديوهات ومتابعة ما يحدث من بث مباشر على الشبكة الاجتماعية، حتى من الأشخاص الذى لا يتابعهم.