فيس بوك يواجه الأخبار الوهمية بهذه الميزة

المواطن - وكالات

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك عن حملتها للحد من الأخبار الوهمية فى الولايات المتحدة، إذ بدأت فى وصف القصص التى تم التحقق من عدم دقتها عبر منظمات فحص الأخبار بـ”المتنازع عليها”.

وتعتمد الميزة الجديدة على أدوات المنظمات غير حزبية مثل سنوبس وPolitifact لتقييم دقة القصص من قبل المستخدمين، إذ بدأت فى الظهور لعدد من مستخدمى الموقع ولم تصل إلى الجميع حتى الآن.

وبحسب موقع Timesofindia الهندي، أضاف فيس بوك على صفحة مركز المساعدة بالموقع سؤالًا جديدًا وهو “كيف يتم وضع علامة على الأخبار المتنازع عليها فى فيس بوك؟”.