فيصل بن بندر يدشن مشروعات الإسكان في رماح.. 82 وحدة و88 أرضاً سكنية

المواطن - واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في محافظة رماح اليوم مشروعات وزارة الإسكان المتمثلة في 82 وحدة سكنية و88 قطعة أرض سكنية مكتملة البنى التحتية و23 قطعة أرض تجارية وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ووقف على المشروع السكني واستمع إلى شرح عن مرافقه الخدمية، وأهداف الوزارة المستقبلية ومبادراتها الوطنية. وعبر سموه في تصريح له عن سعادته بتزامن زيارته بافتتاح هذا المشروع الجيد والمفيد للمواطن لافتاً إلى أنه يهيئ له مسكن مريح والحياة الكريمة.

وأكد أن هذه توصيات القيادة الحكيمة مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حريص كل الحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطن أينما كان. وعن مشروعات الوزارة في الرياض أعرب سموه عن تقديره لهذه المشروعات منوهاً بدور وزير الإسكان في متابعتها وإخراجها بالمستوى الجيد.

وثمن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل زيارة سمو أمير منطقة الرياض لمشروع وزارة الإسكان بمحافظة رماح، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للحرص المتواصل وتقديم كل الدعم والتسهيلات لإنجاز مشاريع الإسكان، مبيناً أن مشروع رماح يعد أحد المشاريع التي تم تخصيصها والإعلان عنها في الدفعة الأولى من برنامج “سكني” والتي ضمت 15653 ألف منتج سكني وتمويلي الشهر الماضي ضمن مستهدف الوزارة لعام 2017 بتخصيص وتسليم 280 ألف منتج.

كما أكد أن وزارة الإسكان تعمل وفقاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتأمين السكن المناسب بخيارات متعددة للمواطن وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، إذ تعمل الوزارة على الكثير من المشاريع التي تخدم جميع فئات المجتمع، فأطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تنظيم السوق العقاري بالمملكة، وإبرام عدد من الشراكات المحلية والدولية مع مطورين عقاريين في إطار دعم العرض وتمكين الطلب وتوفير وحدات سكنية بالجودة والسعر المناسب.

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن يدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، شكره لأمير منطقة الرياض على افتتاح مشروع إسكان محافظة رماح، مؤكداً أن الوزارة حرصت أن تشمل منتجاتها جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، مع مراعاة الجودة والسعر المناسب لتتواءم مع رغبات وقدرات المستفيدين.

وأشار إلى أن المشروع يقع على مساحة 209.777 متراً مربعاً.

ويتألف من 82 وحدة سكنية، بمساحة أرض قدرها 500 متر مربع لكل وحدة، بالإضافة إلى 88 قطعة أرض سكنية بمساحة 500 متر مربع لكل قطعة مكتملة البنى التحتية، وكذلك 23 قطعة أرض معده للاستخدام التجاري بمساحة أرض إجمالية حوالي 41455 متراً مربعاً شاملة الخدمات العامة، كما يضم المشروع عدداً من المرافق الخدمية التي تلبّي حاجات المستفيدين، من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وترفيهية وتجارية، وتتكامل فيه جميع خدمات البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها.

ومن جهته أعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الرياض المهندس محمد بن سفر الميموني عن شكره وتقدير لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه لمشروعات الوزارة بمنطقة الرياض ومتابعته وتوجيهاته لتذليل أي عوائق وعقبات أمام المشروعات مؤكداً اهتمامه البالغ بها وسرعة إنجازها. وأشار الميموني إلى التصور الكامل الذي تم أخذه عن محافظات الرياض والتنمية السكانية التي تزخر بها، من خلال مرافقته في جولات سمو أمير منطقة الرياض، مبيناً دور مجلس منطقة الرياض في تسهيل التواصل وتحديد الأولويات لتنمية شاملة ومستدامة.

ورفع الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ــ حفظهم الله ــ على الدعم الغير محدود لقطاع الإسكان في منطقة الرياض ودعم برامجه وأهدافه.