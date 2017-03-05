فيصل بن مشعل يفتتح معرض المتدرب اليقظ.. هذه أهدافه

المواطن - القصيم

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم معرض المتدرب اليقظ والمقام في الكلية التقنية بالأسياح، وتجول داخل المعرض واستمع سموه إلى شرح من المسئولين عن المعرض وأعجب بما شاهد وشد من ازر القائمين على البرنامج بمواصلة العمل بهذا البرنامج الوطني المتميز .



وعبر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن عن عظيم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على تشريفه لافتتاح المعرض، مشيرًا إلى أنه سوف يستمر خلال الفصل التدريبي الحالي متنقلًا بين وحدات المؤسسة بالقصيم بمشاركة إدارة مكافحة المخدرات بالقصيم وإدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستشفى العام ولجنة التنمية الأهلية بمحافظة رياض الخبراء، وعدة جهات، مؤكداً على أهمية مثل هذه البرامج الوطنية في وحدة الوطن والصف وحماية شبابنا



يذكر أن “برنامج يقظ” هو برنامج وطني لتوعية وحماية المتدربين والمتدربات من خطر الانحراف الفكري والعقدي وذلك من خلال وضع البرامج التوجيهية المناسبة وفقًا للشريعة الإسلامية التي تخدم المجتمع وتبث روح الألفة والمحبة بين أفراده، ويهدف إلى قيام جيل واع يقظ يرفض الفكر الضال ويساهم في بناء الوطن.

بهدف التوعية والوقاية وحماية الشباب، ويستمر فصلًا تدريبياً.