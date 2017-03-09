فينجر: عملت بكل جدّ طوال 20 عامًا لإسعاد جماهير آرسنال

المواطن ـ وكالات



اعترف الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال الإنجليزي اليوم الخميس أنه سينظر بعين الاعتبار لمشاعر جمياهير الفريق عندما يتخذ قراراً بشأن مستقبله في الصيف المقبل، وينتهي تعاقد المدرب الفرنسي مع آرسنال في يونيو المقبل، إذ أكد فينغر أنه سيفصح عن قراره بشأن مستقبله مع الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وقال فينغر في مؤتمر صحافي، عقده اليوم الخميس: “هذا لن يكون العامل الأكثر أهمية ولكن بالطبع يجب أن تنظر ليه بعين الاعتبار، وأضاف: عملت بكل جد طوال 20 عاماً من أجل إسعاد الجماهير، وعندما نخسر أُدرك أنهم ليسوا سعداء، وأعرب قطاع من جماهير آرسنال عن استيائه من خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا منتصف هذا الأسبوع، بعدما حقق فريق بايرن ميونخ الألماني نتيجة تاريخية في مباراتي الذهاب والعودة (10 / 2)، وهي الهزيمة، التي وصفتها الصحف البريطانية بـ “المخزية”.

ويتولى فينغر تدريب آرسنال منذ عام 1996، فقد تأهل الفريق طوال هذه الفترة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في كل موسم.