فينجر يتحدث عن مستقبله مع آرسنال

المواطن ـ وكالات



سيتخذ مدرب آرسنال آرسين فينجر، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، قراراً بشأن مستقبله على أساس “الصورة الأكبر”، وليس التعثر الأخير للفريق اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد الخسارة أمام واتفورد وتشيلسي وليفربول في الأسابيع الأخيرة، خرج آرسنال عملياً من سباق اللقب، ومن المستبعد أيضاً أن ينجح في تعويض هزيمته 1-5 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وأبلغ فينجر (67 عاماً) وسائل إعلام بريطانية: “لا تتخذ هذه النوعية من القرارات وفقاً لنتيجة أو نتيجتين سيئتين”.

وأضاف: “يجب أن تنظر للصورة الأكبر وترى إن كان بوسعك قيادة هذا النادي للمرحلة التالية، هل أنت مستعد لدفع ثمن ذلك؟ لكن أيضاً هذا القرار ليس مرتبطاً بأسبوعين في 20 عاماً.. لا أشعر بأنني محاصر”.

وأكد فينجر مجدداً حاجته لمعرفة كيف سينهي فريقه صاحب المركز الخامس الموسم الحالي قبل أن يتخذ قراره.

ومضى قائلاً: “لم أتوصل لقرار بعد، سأنتظر قليلاً لأرى كيف سينتهي الموسم، أنا هنا منذ 20 عاماً وأعتقد أنني دفعت النادي للأمام”.

وتابع: “من المهم بالنسبة لي أن نكون ناجحين دائماً ولهذا السبب منحت نفسي بعض الوقت”.

وبعد مواجهته ضد بايرن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، سيحول آرسنال تركيزه إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ سيواجه لينكولن سيتي فريق الدرجة الخامسة في دور الثمانية السبت المقبل.