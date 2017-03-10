قبل مباراة الاتحاد والنصر.. أرقام العميد قبل الوصول لنهائي كأس ولي العهد

المواطن ـ محمد سلام

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، المباراة المرتقبة التي تجمع فريقي النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد، وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 20.35.

ونرصد في السطور التالية مشوار الفريق الاتحادي حتى الوصول إلى المباراة النهائية..

الاتحاد لعب في دور الـ32 مع فريق الجيل وفاز بصعوبة بنتيجة 3 ـ 2، وأحرز أهدافه فهد المولد وكارلوس بيلانويفا وعمار الدحيم، وفي دور الـ16 انتصر الاتحاد بصعوبة على القادسية بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1، وسجل هدف العميد كارلوس بيلانويفا.

في دور الثمانية فاز الاتحاد على الباطن بهدف دون رد سجله فهد المولد، وفي مواجهة نصف النهائي تغلب الاتحاد على غريمه التقليدي النادي الأهلي في مباراة مثيرة، وفاز 3 ـ 2 وجاءت أهدافه عن طريق أحمد العكايشي ومحمود كهربا وفهد المولد.

وسجل لاعبو الاتحاد 8 أهداف خلال مشوار البطولة، واستقبلت الشباك الاتحادية 5 أهداف.