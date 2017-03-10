قبل مباراة النصر والاتحاد.. أرقام العالمي في كأس ولي العهد

المواطن ـ محمد سلام

نرصد في السطور التالية مشوار الفريق النصراوي حتى الوصول إلى المباراة النهائية..

النصر بدأ المشوار من دور الـ32 محققًا الفوز على النجوم بثلاثية نظيفة سجلها حسن الراهب “هدفين” وأحمد العكاش، وفي دور الـ16 تغلب النصر على الوطني بنتيجة 3 ـ 1، وحملت أهدافه توقيع ربيع سفياني وبرنو أوفيني وحسن الراهب.

في دور ربع النهائي تغلب النصر على الوحدة بهدف دون رد سجله محمد السهلاوي، وفي الدور قبل النهائي عبر العالمي عقبة منافسه التقليدي نادي الهلال بالفوز 2 ـ 0، بتوقيع محمد السهلاوي ومارين توماسوف.

سجل لاعبو النصر خلال مشوارهم في البطولة 9 أهداف، واستقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.