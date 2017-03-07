قرقاش مهاجمًا #طهران : العالم العربي لا يمكن أن يكون مشاعًا لـ #إيران

المواطن ـ القاهرة:

هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، إيران واستمرار دورها في تقويض الأمن والاستقرار في العالم العربي.

وأوضح قرقاش، في كلمته أمام أعمال الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الثلاثاء، أنَّه “لا يمكن أن نقبل بمن يصرح مراراً وتكراراً بأنه يسيطر على أربع أو خمس عواصم عربية، وهو قول متكرر ويجب أن نتعامل معه”.

وأبرز أنَّ “الدور الإيراني نجده في العديد من الملفات العربية وفي كثير من الأزمات واستمراراً للطائفية مثلما في سوريا واليمن ومتكررة في البحرين”، مؤكدًا أنَّ “العالم العربي لا يمكن أن يكون مشاعاً لجيرانه، لاسيّما إيران”.

وأشار إلى أنَّ “دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال دور كويتي، وضعت أسسًا واقعية ومنهجية، للتعامل مع طهران، تقوم على ثلاث أرضيات، وهي كلها أرضيات واقعية، تقبل بها جميع الدول في تعاملها مع الدول الأخرى، الأول أن يكون هناك قبول بأن أساس العلاقات الإيجابية هو عدم التدخل في الشأن الداخلي، والثاني قبول طهران بأن ثورتها شأن داخلي وهي غير قابلة للتصدير إلى الدول العربية، والثالث القبول بمبدأ المواطنة على أساس الوطن وليس المواطنة على أساس المذهب”.

وبيّن قرقاش أنَّ “هذه هي الأسس التي طرحها مجلس التعاون الخليجي مجتمعا، من خلال دور كويتي مميز، وإلى أن تقبل طهران بهذه الأسس، وعلاقات جيرة إيجابية وبناءة، يبقى دورها الراهن متدخلاً وممتداً ويعرض أمننا واستقرارنا العربي للخطر”.