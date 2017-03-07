قوات عراقية تسيطر على مقر الحكومة بالموصل

المواطن – وكالات

تمكنت قوات الأمن العراقية الخاصة اليوم الثلاثاء من إخراج مقاتلي داعش، من مبنى الحكومة الرئيسي في الموصل، آخر معقل رئيسي للتنظيم المتطرف بالعراق.

وأوضح المقدم عبد الأمير المحمداوي المتحدث باسم قوة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية في تصريحات نقلتها “رويترز” إن القوة سيطرت أيضاً على المتحف الرئيسي بالمدينة، الذي نهبه المتشددون وألحقوا به أضراراً.

وأضاف أن فريقاً من قوة الرد السريع اقتحم مبنى محافظة نينوى والمجمع الحكومي المحيط به خلال الليل في عملية استغرقت حوالي ساعة.

وقال: “تم تحرير المجمع الحكومي ومبنى المحافظة بالكامل. الفريق التكتيكي التابع للرد سيطر على مبنى المحافظة والمعركة بدأت من الساعة الثانية صباحاً حتى الثالثة صباحاً”، مشيراً إلى سقوط عشرات القتلى من داعش في البنايات المهمة وجسر الحرية ودار المسنينن، والمعركة الأساسية كانت قرب بناية المحافظة”.