كابيلو: هذا المدرب مناسب لقيادة برشلونة !

المواطن ـ وكالات



دعم المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو خيار خورخي سامباولي لتعويض لويس إنريكي في تدريب برشلونة ابتداءً من الموسم المقبل معتبراً إياه من أفضل المدربين في أوروبا حالياً .

وظهر كابيلو في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس” حيث تحدث عن المدرب الأنسب لتعويض إنريكي في برشلونة قائلاً “أعتقد أن خورخي سامباولي هو المرشح الأول لخلافة لويس إنريكي في برشلونة ، هو من أكثر المدربين اثارة للاهتمام في أوروبا لذلك أعتقد أنه سيكون متوفراً في السوق خلال الصيف المقبل” .

وأضاف فابيو كابيلو عن سامباولي قائلاً “هو مدرب لديه شخصية قوية ، يعرف كيف يكون محل تقدير وهو يمتاز بتقديم كرة هجومية عمودية وأعتقد أن بإمكانه إعطاء الاضافة لبرشلونة” .

وكان لويس إنريكي قد أعلن يوم أمس عن رحيله عن برشلونة مع نهاية الموسم الجاري ، ما جعل موضوع الساعة في الصحافة الرياضية الاسبانية هو المدرب القادم للنادي الكتلوني .