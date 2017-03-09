“كتبجي”.. منصة إلكترونية تعالج بالقراءة

المواطن - الرياض

انطلاقاً من أهمية دور الشباب وتأهيلهم وإعداد جيل جديد من القيادات والنخب، انطلقت المبادرات الشبابية في معرض الرياض الدولي للكتاب ، وذلك تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء قيادات شابة، وتعزيز قيم المواطنة، ورفع المستوى المعرفي والثقافي لدى الشباب.

وتسلط المبادرات الضوء على فعاليات شبابية تستهدف رفع المستوى الثقافي، وإثراء المحتوى العربي عبر المنصات الإلكترونية.

ومن أبرز المبادرات الشبابية التي يطرحها معرض الرياض للكتاب هذا العام منصة “كتبجي”، وهي منصة إلكترونية عربية، محور فكرتها هو العلاج بالقراءة،

وإثراء المحتوى العربي عبر التجارب والبحوث والمشاركات المفتوحة، وتجمع كل الأدوات والتقنيات والأفكار التي تنمي شغف الشباب في القراءة.

وعلى اعتبار أن “من يمرض بكلمة يشفى بكلمة”، فقد استلهمت المنصة فكرتها من “معالجة العيوب الشخصية ورفع مستوى وعي الأشخاص بأنفسهم عبر القراءة،

باعتبارها وسيلة تقلل من التوتر، وتوفر مساحة للقارئ بأن يجد ذاته ويتواصل مع عالمه الداخلي، ففي مقابل كل مشكلة هناك كتاب يساعد على تجاوزها”، إذ تعد هذه الفكرة هي الأولى من نوعها في العالم العربي.

يذكر أن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي كان قد افتتح ظهر اليوم الأربعاء معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، حيث يحمل المعرض هذا العام شعار”الكتاب.. رؤية وتحول”، فيما تحل مملكة ماليزيا ضيف شرف المعرض.