كحيلان يُسعد جماهير النصر!

المواطن ـ محمد سلام

أشادت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأمير فيصل بن تركي، ومجهوداته الكبيرة من أجل توقيع عقود شراكة مع شركات عالمية كبيرة، معربة عن سعادتها بالاتفاق الذي توصلت إليه إدارة النادي بعقد مع الشركة العالمية “new balance” لتصنيع ملابس الفريق الكروي بجميع درجاته الموسم المقبل.

وستقوم الإدارة النصراوية مساء اليوم في العاصمة البريطانية لندن بتوقيع عقد الشراكة الجديد، وسيمثل النصر رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، فيما سيقوم عدد من القنوات التلفزيونية بنقل مراسم توقيع هذه الشراكة.

وتُعتبر هذه الشراكة فريدة من نوعها نظير اسم الشركة، والتي تعد من أفضل خمس شركات على مستوى العالم في جودة وصناعة الملابس والمعدات الرياضية، حيث تشتهر الشركة الأمريكية والمؤسسة قبل 111 عاماً بجودة خامتها وارتفاع مبيعاتها في أمريكا وأوروبا.