كوريا الجنوبية تواصل استفزاز جارتها الشمالية بمكافآت مالية ضخمة للمنشقين

المواطن ـ كوريا الجنوبية:

رفعت حكومة كوريا الجنوبية، المكافآت المالية المخصصة للمنشقين عن كوريا الشمالية، الذين يدلون بمعلومات بمقدار أربعة أمثال، لتصل إلى 860 ألف دولار. ويأتي هذا فضلاً عن مبالغ أخرى رصدتها لجنود كوريا الشمالية، الذين يهربون وبحوزتهم أسلحة.

وأعلنت وزارة شؤون وحدة الكوريتين، أن المبالغ الجديدة ستدفع لأفراد يجلبون معهم قطع عسكرية تتراوح من الطائرات والدبابات وحتى الأسلحة الخفيفة، مبرزة أنّه “ستُمنح المبالغ المذكورة للمنشقين وفقا لأهمية المعلومات أو الأسلحة المهربة”، حسب وكالة “يونهاب” للأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية.

وتمنح كوريا الجنوبية المنشقين، المكافأة إذا نجحوا في عبور الحدود، وكان بحوزتهم معلومات استخباراتية من شأنها تعزيز أمنها، في حين يكلف الفرار من كوريا الشمالية المنشقين مبالغ باهظة بسبب لجوئهم إلى المهربين الذين يتكفلون بتدبير فرارهم.

يذكر أنّه يواجه المنشقون عن كوريا الشمالية احتمال القبض عليهم من طرف حرس الحدود الصينيين، وإعادتهم إلى بلدهم، حيث يواجهون أحكاماً بالسجن.