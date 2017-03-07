كوريا الشمالية تتدرب على ضرب قواعد أمريكية بـ4 صواريخ باليستية

المواطن - وكالات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن عملية إطلاق الصواريخ الأربعة، التي أجرتها بيونج يانج كانت تدريبا على ضرب القواعد الأميركية في اليابان.

وأوضحت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أشرف على العملية وأمر شخصيا ببدئها، مضيفة “وهو يناظر مسارات الصواريخ الباليستية أشاد بوحدة هواسونج المدفعية التي أطلقت الصواريخ”.

ولفتت إلى أن عملية الإطلاق نفذتها وحدات عسكرية “مكلفة ضرب قواعد القوات المعتدية الامبريالية الأميركية في اليابان في حالة الطوارئ”.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أمس الاثنين 4 صواريخ بالستية سقطت ثلاثة منها قرب اليابان، ما دفع بطوكيو وواشنطن إلى طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن.