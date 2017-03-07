كوريا الشمالية تحذر من “حرب نووية” قادمة

المواطن - وكالات

قالت كوريا الشمالية إن التدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية تدفع بشبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا نحو “كارثة نووية”.

وأوضح مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، جا سونج نام، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، أن التدريبات المشتركة التي بدأت في الأول من مارس هي “أكثر المناورات الحربية النووية علنية” وأنها ربما تشعل “حربا حقيقية”.

ولفت إلى أنه “بناء على ذلك، فإن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يتحرك ببطء مرة أخرى ليصبح على شفا حرب نووية”.