كوريا الشمالية تطلق أربعة صواريخ بالستية

المواطن – وكالات

أطلقت كوريا الشمالية اليوم أربعة صواريخ بالستية سقط ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية لليابان.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمام البرلمان:” إن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ اجتازت مسافة حوالي ألف كلم. لقد سقط ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية لبلادنا”.

وأضاف آبي أن هذا يظهر بوضوح أن كوريا الشمالية بلغت مستوى جديدًا من التهديد, مبينًا أنه بعد هذه الجلسة البرلمانية سيعقد جلسة لمجلس الأمن القومي.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن “التجارب الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية هي عمل استفزازي للأمن الياباني وانتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن الدولي. لا يمكننا بأي شكل من الأشكال التساهل مع هذا الأمر”.

وأكد جهاز خفر السواحل اليابانية من جانبه أن الصواريخ الكورية الشمالية لم تتسبب بأية أضرار.