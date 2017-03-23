“كيان” النسائي ببر الشرقية يتألق في “فن التصميم والخياطة”

المواطن ـ عامر عسيري ـ الدمام:

أطلق المركز التنموي النسائي “كيان”، التابع للإدارة النسائية بجمعية البر في المنطقة الشرقية، يوم الأحد الماضي دورة بعنوان “فن التصميم والخياطة”، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر، والتي استهدفت 20 فتاة وسيدة من الأسر المستفيدة من بر الشرقية.

وتستمر الدورة لمدة 7 أشهر متتالية من التدريب، تحصل المتدربة بعد اجتيازها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني، تؤهلها لسوق العمل أو البدء بمشروع ريادي صغير تنطلق من خلاله.

وفي سياق ذلك، أكّدت مديرة الإدارة النسائية بجمعية البر بدرية العثمان أن “جمعية البر بالمنطقة الشرقية تسعى إلى عقد شراكات مجتمعية مع الجهات المماثلة الداعمة للعمل الخيري الاجتماعي، والتي من خلالها يتم تأهيل الفتاة لسوق العمل وتمكينها من اتساع أفقها المهاراتية والمهنية”.

ونوّهت العثمان إلى أنَّ “الدورة مقسّمة إلى 3 مراحل، في حين كل برنامج سيُقسّم إلى شهرين وثلاث أيام بمعدل 175 ساعة تدريبية، والتي تعادل خمس ساعات يومياً”.

وعن محاور الدورة، أوضحت مدير المركز التنموي النسائي “كيان” فاطمة آل زرمة أنّه “تتضمن الدورة محاورًا عدة، أبرزها أساسيات التفصيل والخياطة، التي سيتم تسليط الضوء من خلالها على تعريف مفهوم الخياطة وأهميتها، يليها مهارات التفصيل والخياطة والتي يندرج ضمنها الرسم على الباترون ومعرفة المقاسات والأدوات المستخدمة في أخذ المقاسات السليمة، وأخذ مقاسات الأكمام والكوال والفستان، بالإضافة إلى رسم الباترون على القماش”.

يُذكر أنه ومن خلال الدورة سيتم تقديم أنشطة تطويرية، أساسيات الحاسب الآلي، ومهارات التسويق، وأخلاقيات المهنة، وفي نهاية الدورة سيتم تطبيق الدورة عملياً على كل متدربة.