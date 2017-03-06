كيف ربحت مدرسة ملايين الدولارات من سناب شات؟

المواطن - وكالات

استطاعت مدرسة ثانوية فى ولاية كاليفورنيا، ربح ملايين الدولارات بفضل تطبيق المراهقين الشهير بـ سناب شات، وهذا بعد أن استثمرت المدرسة فى الشركة الناشئة “سناب” منذ أربع سنوات مضت، عندما كانت الشركة مغمورة، والآن بعد طرح الشركة فى الاكتتاب العام تغير الأمر وتحول هذا الاستثمار لملايين.

وبحسب موقع “ديلى دوت” الأمريكى، فقيمة الاستثمار الذى أودعته المدرسة الكاثوليكية الخاصة بمنطقة ماونتن فيو فى شركة “سناب”، كان 15000 دولار وذلك فى عام 2012، أى بعد عام واحد فقط من التأسيس.

وأوضح رئيس المدرسة، سيمون تشيو، أن المدرسة قررت أن تستثمر فى التطبيق عام 2012 عندما نصحهم والد أحد الطلبة بذلك، والذى حث جميع المدارس على الاستثمار فى الشركة الخاصة بمشاركة الفيديو. وأضاف أن طرح الشركة للاكتتاب العام جعل قيمة الاستثمار تتضاعف بشكل كبير، مما جعل المدرسة تربح ملايين الدولارات.