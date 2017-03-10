كيف سقط موشوم الصدر الإرهابي المداد في أيدي رجال الأمن؟

المواطن ـ القطيف:

كشفت وازرة الداخلية، ظهر الجمعة، عن صور العملية الأمنية التي نفّذتها لتوقيف المطلوب على ذمّة قضايا إرهابية وجنائية بمحافظة القطيف، مصطفى علي عبدالله المداد، التي وضّحت ما يواجهه رجال أمننا البواسل، بغية الحفاظ على أمن الوطن.

ووثّقت الصور، اشتعال مركبة حد التلف التام، إلا أنَّ المفاجأة كانت في صورة الهالك ، الذي ظهر “موشوم” الصدر، على طاولة المشرحة، بعدما سقط بنيران الأمن، إثر عدم امتثاله لدعوات تسليم نفسه.

والهالك، الذي سقط اليوم بعد تحرّيات ومتابعة دقيقة من الجهات الأمنية، كان متورّطًا بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، ضد مواطنين، ورجال أمن، فضلاً عن جرائم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة في القطيف.

يذكر أنَّ المتحدّث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، كشف تفاصيل العملية التي شهدتها محافظة القطيف في بيان له، مبرزًا أنَّ “المطلوب رفض الامتثال لطلب التوقف، وبادر إلى إطلاق النار باتجاه رجال الأمن، مما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف ما أسفر عن مقتله، فيما تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة”.