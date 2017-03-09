كيف يغير الاكتئاب قشرة المخ؟

المواطن - وكالات

كشف أطباء في مستشفى لوس أنجلوس للأطفال، عن التغيرات التي تحدث في المخ لمرضى الاكتئاب، حيث وجدوا حدوث تغيرات هيكلية في قشرة المخ أثناء العلاج بواسطة مضادات الاكتئاب، لتظهر المرونة العصبية التشريحية للمخ.

وقال الدكتور برادلي بيترسون في معهد بحوث “سابان”، إن نتائج الدراسة، التي أجريت على عينة عشوائية من المرضى، أشارت إلى أن سماكة القشرة الدماغية هي التعويضية، حيث تسهم مرونتها العصبية في الحد من شدة أعراض الاكتئاب.

ولفتوا إلى أن مرضى الاكتئاب الذين لا يأخذون مضادات الاكتئاب لديهم قشرة مخ سميكة، مقارنة بالمرضى الذين يتناولونها ، وهو ما يقلل بدوره الحاجة إلى تعويض بيولوجى فى المخ.