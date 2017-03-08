لماذا أطاحت حكومة الفلبين بوزير الخارجية المقرب من الرئيس؟

المواطن - وكالات

أعلن المشروعون الفلبينيون، اليوم الأربعاء، رفضهم تعيين برفكتو ياساي، المقرب من الرئيس رودريغو دوتيرتي، وزيرًا للخارجية، بسبب ما قالوا إنها “مسائل ملحة” متعلقة بمؤهلاته، ولعدم إثبات أنه لا يحمل الجنسية الأمريكية عند تولي منصبه.

وبحسب رويترز، قررت لجنة التعيينات بالإجماع رفض تعيين ياساي وزيرًا للخارجية، بعد ساعات من جلسة استماع، تعرض خلالها لمساءلة شديدة بشأن جنسيته، وبيانات متناقضة أدلى بها، خلال مقابلات تلفزيونية، ولمشرعين تحت القسم.

وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في لجنة التعيينات بانفيلو لاكسون أن العلاقة الوثيقة التي تجمع ياساي بالرئيس لا تضمن بقاءه في منصبه، مضيفًا أن تصريحاته المتضاربة تحت القسم أثارت تساؤلات بشأن أمانته.

ويعتبر ياساي أول ضحايا حكومة دوتيرتي التي مضى على تشكيلها ثمانية أشهر.