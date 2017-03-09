لهذه الأسباب.. الاتحاد سيفتقد فهد المولد أمام النصر !

المواطن ـ محمد سلام



يغيب نجم نادي الاتحاد فهد المولد بداعي الإيقاف عن مباراة فريقه المرتقبة أمام نادي النصر، مساء الجمعة في مواجهة نهائي كأس ولي العهد التي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وكان المولد قد تعرض للطرد في مباراة الاتحاد والهلال الماضية بالجولة 20 من دوري جميل، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3 ـ 1، وجاء قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف اللاعب مباراة إضافية بسبب التدخل العنيف على لاعب الهلال كارلوس إدواردو.

غياب المولد عن نهائي كأس ولي العهد أحزن كثيرا المدرج الاتحادي، وذلك كون اللاعب من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة فريقه خلال الموسم الحلي، فهو وصيف هدافي الفريق في بطولة دوري جميل برصيد 11 هدف بفارق هدفين عن المصري محمود كهربا، كما أنه هداف الفريق في بطولة كأس ولي العهد برصيد 3 أهداف.

وبالإضافة إلى فاعلية “الفهد” الكبيرة على المرمى، فهو صانع لعب مميز، وهذا تثبته الأرقام في دور جميل، حيث صنع لزملاءه خلال 20 مباراة 5 أهداف و41 فرصة، وهو الأفضل رقميا في الاتحاد بعد زميله المحترف التشيلي كارلوس بيلانويفا، كذلك فإن المولد يقوم بأدوار دفاعية مميزة، وتوضح أرقام اللاعب الدفاعية في بطولة الدوري نجاح جيد باسترداده الكرة 84 مرة، وعمل 13 التحاج ناجح وقطع الكرة 11 مرة.

وبلاشك تبقى الروح العالية والإرادة والتصميم على الفوز من أهم الأمور التي يتسم بها فهد، وتأمل جماهير العميد أن يبذل لاعبوا الاتحاد مجهود إضافي لتعويض غياب المولد أمام النصر، سواء من الناحية الفنية أو المعنوية.