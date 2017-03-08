“لينكد إن” يفشل في دخول روسيا مجددًا

المواطن - وكالات

أعلنت شركة “لينكد إن” وهيئة الاتصالات الروسية، الثلاثاء، الفشل في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الروسية لرفع الحجب عن موقعها للتواصل الاجتماعي.

وفي العام الماضي، حجبت روسيا موقع الشركة بعد أن أدانت محكمة الشركة بانتهاك قانون يلزم الشركات، التي تخزن بيانات لمواطنين روس بأن تحفظ هذه البيانات على خوادم في روسيا.

وأوضح متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: “رغم اعتقادنا بأننا التزمنا بكل القوانين ورغم المحادثات مع روسكو منادزور، بما في ذلك الاجتماع معها في ديسمبر 2016، فلم نستطع الوصول لتفاهم يؤدي لرفع الحجب على لينكد إن في روسيا الاتحادية”.