مؤسسة الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن قمح

المواطن – واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصة عالمية جديدة لاستيراد كمية 720 ألف طن قمح صلب للتوريد خلال الفترة (مايو – يوليو2017م ) بواقع 12 باخرة منها 8 بواخر عبر ميناء جدة الإسلامي و 4 بواخر عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

وبيّن معالى محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة في هذه المناقصة تمثل الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام وتأتى امتداداً لخطة المؤسسة في تغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي.