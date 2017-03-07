مئات الآلاف من الإيميلات للبيع على “الإنترنت المظلم”

المواطن - وكالات

ركز الموقع البريطاني ibtimes على بيع مليون حساب Gmail وYahoo مسروق على شبكة الإنترنت المظلم.

وتضم هذه الحسابات المدرجة للبيع أسماء المستخدمين ورسائل البريد الإلكتروني وكلمات السر المشفرة، حيث زعم بائع الحسابات الذي يطلق على نفسه اسم SunTzu583 امتلاك 100 ألف حساب على ياهو حصل عليهم من اختراق الموقع الذي حدث فى عام 2012 مقابل 0.0079 بيتكوين، أي ما يعادل 10.75 دولارًا، جنبًا إلى 145 ألف حساب آخرين لياهو من اختراق أدوبي عام 2013، كما يتم بيع حسابات من اختراق ماي سبيس عام 2008 مقابل 0.0102 بيتكوين.

أما “SunTzu583 أيضًا فيبيع 500 ألف حساب جي ميل مقابل 0.0199 بيتكوين، ويزعم حصوله على الحسابات من اختراق ماي سبيس عام 2008، واختراق تمبلر لعام 2013.