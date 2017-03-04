ماذا تعرف عن بروناي المحطة الثالثة لخادم الحرمين؟

المواطن – الرياض

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بسلامة الله، صباح اليوم، إلى سلطنة بروناي دار السلام، في زيارة تاريخية تستهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وتقع سلطنة بروناي في شمال غرب جزيرة بورنيو وتطل على بحر الصين الجنوبي وتحدها ماليزيا من جميع الاتجاهات باستثناء الساحل الشمالي .

وتتمتع بروناي بمنطقة خاصة لصيد الأسماك على طول 200 ميل بحري ضمن مياهها الإقليمية الممتدة على 12 ميلاً بحرياً وتغطى الغابات الاستوائية معظم أجزائها (حوالي ثلاثة أرباعها) وتتميز التضاريس بسهل ساحلي منبسط يتحول إلى جبال في الشرق وتتميز الجهة الغربية بأراض منخفضة تتخللها تلال وتشكل الأراضي الصالحة للزراعة جزءاً ضئيلاً من المساحة الكلية للبلاد.

ويسود بروناي مناخ استوائي يتميز بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وشدة الأمطار وليس هناك فصل ممطر معين .

وتبلغ المساحة الإجمالية لسلطنة بروناي 5765 كيلومتراً مربعاً وعاصمتها بندر سيري بيغاوان ، ومن مدنها الرئيسة بروناي كوالا وبيلايت وسيريا وتوتونغ وعملتها الوطنية دولار .

وتعد بروناي ثالث أكبر بلد منتج للنفط في جنوب آسيا ورابع بلد منتج ‌للغاز الطبيعي المسيل في العالم وهي تعتمد في تمويل برامجها التنموية على مداخيلها من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي اللذين يمثلان العمود الفقري لاقتصادها كما تشجع الحكومة التنمية الزراعية لتقليل الاعتماد على المواد الغذائية المستوردة.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية عام 2014م (266ر17) مليار دولار أمريكي فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد (39150) دولاراً أمريكياً تقريباً .

ومن أبرز الصادرات الرئيسة لسلطنة بروناي النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال, فيما تتمثل الواردات في المكائن ومعدات النقل والسلع المصنعة والمواد الغذائية.