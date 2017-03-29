ماذا حل بمصرية أرادت اختبار سلوك زوجها على “فيسبوك”؟

المواطن ـ القاهرة:

أعلنت المصرية أسماء مرسي، التي تعرّضت للعنف الأسري، أنَّ صفحة وهمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، كانت السبب وراء ما تعرّضت له من “تعذيب” من طرف زوجها.

وأوضحت أسماء، في تصريح صحافي، أنَّ زوجها مصطفى، قام بتقييدها بالحبال وربطها في سرير غرفة النوم، وانهال صفعا على وجهها لمدة 3 أيام متتالية. كما كان يضربها بعصا خشبية على جسدها طوال تلك الفترة، وحرمها من الطعام والشراب ودخول دورة المياه.

وبيّنت أنَّ “سبب المشكلة يرجع لقيامها بإنشاء صفحة وهمية على موقع فيسبوك بغية مراقبته ورصد سلوكه، لاسيّما أنها كانت على علم بتعدد علاقاته النسائية، وعقب إنشاء الصفحة قامت بعمل إضافة له، وحاولت اختبار سلوكه لكنه لم يستجب، فأخبرته بما فعلت بعد اطمئنانها له ولسلوكه، لكنه لم يسامحها أو يغفر لها ذلك”.

وأضافت “في اليوم الرابع ومع كثرة الضرب والصفع والمقاومة اكتشفت أن الحبال بدأت في التآكل، فقرضتها بأسناني حتى تمكنت من فك القيد وهربت خارج المنزل، وأخبرت الجيران بما حدث، وساعدوني في الانتقال لمنزل أهلي”.

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