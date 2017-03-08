ماذا قالت السعوديات في يوم المرأة العالمي؟

المواطن - ماجد الفريدي - الرياض

تحدثت سعوديات عن رؤيتهن لليوم العالمي للمرأة، والذي يأتي اليوم الأربعاء الموافق 8 من مارس، حيث شددن على أنهن قادرات على النجاح وصنع ذاتهن وتحقيق الإنجاز، رافعين راية التحدي في يومهن، خاصة وأن كل امرأة “مثالية” لأنها معطاءة لأبنائها وتبني أجيالًا تلو أخرى.

وقالت منيرة العميريني لـ“المواطن”: إن يوم المرأة العالمي يجعل الجميع يُسلط الضوء على قضايا المرأة، معاناة المرأة، يوم يعطي كل رجل وامرأة أن تفكر بالأمور التي تقوم بها، تفكر بحقوقها التي حصلت عليها، كيف تغيِّر وضعها، وكيف يدعم الطرف الآخر، أو يساعد على تغيير وضع المرأة بشكلٍ عام.

وأضافت: بأن للمرأة القدرة الكافية أن تكون ناجحة، وعلى المرأة أن تبدأ بصنع نفسها وبناء ذاتها وتحقيق إنجازاتها، ويجب أن تبدأ بوضع نفسها في الصدارة، ورسالتي للمرأة أن تعتبر كل يوم هو عيدٌ لها، وهي قادرة على صناعة البهجة في البيت فحضورها يخلق رونقًا وجمالاً، وتبقى رسالتي الأخيرة أن تتجه نحو بناء مستقبلها وصناعة الإنجازات العلميّة والإبداعيّة لنخلِق جيلاً يتطلع إلى السماء.

وأوضحت مشاعل العقيلي لـ“المواطن”: بأن كل امرأة تعتبر مثالية، حتى لو كانت إنسانة بسيطة لأنها معطاءة لأبنائها وتسعى لتربيهم بأفضل حال، ليكونوا جيلاً جديدًا، وأفرادًا من المجتمع، الذين يمكنهم تطويره ودعمه، وهناك نساء بسيطات، لكنهن قادرات على تحمُل الظروف الصعبة، ونساء مطلقّات ليس لديهن أي دعم مادي، مع ذلك قمن بتربية أبنائهن أفضل تربية.

وبينت: سعدت بسماع قصص بعض النساء اللواتي تحملن وصبرن حتى كان لهن ما أردن، وأنا أفتخر بالنساء اللواتي سمعت عنهن، كوني تربوية، وشاهدتُ أيضاً عن قرب إنجازاتهن، وأفتخر بهن رغم بساطتهن فقد حققن إنجازات في رحلة كفاحٍ سطرتها الأمهات المكافحات العنيدات مِن أجل مصالح أبنائهن، والمتميزات اللواتي ناضلن من أجل أولادهن وعطائهن للمجتمع.

ومن جانبها، قالت رنا المطيري لـ“المواطن”: إننا لا ننتظر في هذا اليوم تبادل الهدايا، فيوم المرأة يجب أن يُكرَّس لصالح إنجازات المرأة والمشاكل التي تواجهها وضرورة حل هذه المشاكل، فقضية المرأة أصبحت توضع على الأجندة العامة، على أمل أن يتم دعم المرأة، ومنحها الفرصة الأفضل للنجاح والتألُق، ونشهدُ اليوم عدة مراكز تعليميّة وتربويّة تحاول الربط بين العمل والإنجازات، وهذا الأمر يُعطي مؤشرًا، ويضع المعطيات على الأجندة، بهدف تحسين واقع المرأة وإزالة العوائق التي لا تزال المرأة تواجهها، على أمل أن تُترجم قراءة هذه المعطيات من خلال برامج قابلة للتحسين ولإنجاز الأفضل.

وتابعت سارة الروقي قائلة، المرأة المثالية هي التي تقوم بواجبها بأحسن وجه، والمرأة إنسان معطاء، فهي تخدم بيئتها القريبة وهي إنسانة مُحِبة وداعمة لعائلتها، ولديها إحساس عالٍ توظفه في دعم العائلة والمجتمع.

وبينت أن المرأة هي عماد أساسي من أعمدة المجتمع ليس فقط ليوم واحد في السنة ولا يجب تكريمها بيومٍ واحد في العام فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة.

وتجسّد تاريخ الثامن من مارس، ليكون رمزًا للمرأة وحقها ودورها في النضال مِن أجل انتزاع الحقوق الأساسية في العمل والحياة والنجاح، حيث تجرى احتفالات كل عام بالإنجازات الاجتماعيّة والسياسية والاقتصاديّة لهن.