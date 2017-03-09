ماذا قالت ميركل في شهادتها بخصوص “غش فولكسفاجن”؟

المواطن - وكالات

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للجنة تحقيق برلمانية، أمس الأربعاء، إنها علمت في بادئ الأمر بفضيحة الغش في انبعاثات الديزل في فولكسفاجن من وسائل الإعلام.

وأضافت ميركل، كآخر شاهد أمام لجنة التحقيق في مجلس النواب الألماني: “علمت فقط من خلال تقارير إعلامية”، لافتة إلى أنها علمت بالاتهامات الموجهة لفولكسفاجن في 19 و21 سبتمبر 2015، ثم أبلغها بعد ذلك وزير النقل ألكسندر دوبرينت.

وكشفت عن أنها تحدثت في وقت لاحق عبر الهاتف إلى مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن آنذاك “ربما في 22 سبتمبر”.

وبخصوص سؤال بشأن ما عرفته من فينتركورن قالت ميركل: “لا شيء أكثر مما عرفته بالفعل على أساس المعلومات من وزير النقل ووسائل الإعلام”.

ولفتت ميركل إلى إنها ليس لديها انطباع بأن السلطات الألمانية المعنية ارتكبت أخطاء أو تهاونت أثناء الفضيحة.

واوضحت أنها لم تكن تعرف السبب وراء عدم اكتشاف الفضيحة في ألمانيا وقالت: “لا يوجد لدي أي تفسير لذلك”.