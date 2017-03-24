ماذا قال #المغامسي في حضرة #عائض_القرني

المواطن - المدينة المنورة

أثنى إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ صالح القرني على زيارة الداعية الشيخ عائض القرني له في منزله.

وقال المغامسي في تغريدة له عبر موقع تويتر:”شرفتُ بزيارة كريمة تفضل بها أخي فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني لي في منزلي وملأ المجلس علمًا وأدباً وفضلاً، وأمتع قلوب محبيه”

وكان إمام وخطيب مسجد قباء، قد رحّب في وقت سابق من الأسبوع الماضي بالداعية الشيخ عائض القرني، الذي زار المدينةَ المنورة اليوم الجمعة .

وشارك المغامسي صورةَ الشيخ عائض القرني على حسابه الرسمي بموقع تويتر وكتب عليها: “محاضرة للشيخ الجليل عائض القرني في المدينة، حياك اللهُ يا أبا عبدالله في مدينة رسول الله”.

يُذكر أنّ الشيخ عائض القرني سيقدم محاضرةً بعد صلاة المغرب اليوم، في مسجد حسن شطه في المدينة، حول وسائل الثبات في أوقات المحن والفتن.

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