ماليزيا تتبرّأ من غاز الأعصاب المستخدم على أراضيها في اغتيال أخ زعيم كوريا الشمالية

المواطن ـ كوالالمبور:

دانت ماليزيا استخدام غاز الأعصاب شديد السمية “في إكس”، الذي قتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في مطار في كوالالمبور الشهر الماضي، فيما تستعد السلطات الماليزية اليوم (الجمعة) لترحيل كوري شمالي مشتبه به في القضية.

وأعلنت وزارة الخارجية الماليزية في بيان، أنّه “تدين الوزارة بشدة استخدام مثل هذا السلاح الكيماوي من قبل أي شخص وفي أي مكان وتحت أي ظرف”.

وأشارت إلى أن “استخدامه في مكان عام كان من الممكن أن يعرض حياة الناس للخطر”، مبرزة أنها “على اتصال وثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بخصوص الواقعة”.

وأكد البيان أنّ “ماليزيا لا تنتج ولا تخزن ولا تورد ولا تصدر ولا تستخدم أياً من المواد الكيماوية السامة المدرجة على الجدول الأول ومن بينها في إكس وتبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سنوياً بهذا”.

يذكر أنّه قتل كيم جونغ نام في 13 شباط/فبراير في مطار كوالالمبور الدولي، بعدما هاجمته امرأتان أفادت مزاعم بأنهما مسحتا وجهه بغاز الأعصاب “في إكس”، الذي تصنفه الأمم المتحدة أحد أسلحة الدمار الشامل.

وحددت الشرطة الماليزية أسماء سبعة كوريين شماليين آخرين مطلوبين على خلفية الواقعة ومن بينهم مسؤول كبير في سفارة كوريا الشمالية في كوالالمبور. ومن بين هؤلاء أربعة أشخاص غادروا البلاد ويعتقد أنهم في بيونغيانغ.