ماليزيا تطرد سفير كوريا الشمالية بسبب هذا التصريح!

المواطن – وكالات

اتخذت التحقيقات في قضية مقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في ماليزيا قبل عدة أسابيع في مطار كوالالمبور الدولي، حيث طردت ماليزيا سفير بيونج يانج بسبب توجيه السفارة انتقادات بخصوص سير التحقيق في القضية.

وقال وزير الخارجية الماليزية حنيفة حاجي إنه وجه رسالة إلى سفير كوريا الشمالية كانغ شول اطلب منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك بسبب توجيه السفارة انتقادات بخصوص سير التحقيق في مقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم الكوري الشمالي.

وجاءت هذ الخطوة بعد أن صرح السفير بأن بلاده “لا تثق بالطريقة التي تعالج بها ماليزيا القضية”.

وقال الوزير إن بلاده طلبت الأسبوع الماضي من بيونغ يانغ الاعتذار بسبب الانتقادات، وأن بلاده لم تتلق اعتذارًا، ولا يبدو أن ذلك سيحدث.

وكان كيم جونغ نام قد قتل قبل ثلاثة أسابيع بعد أن قامت امرأتان بدهن وجهه بمادة سامة في مطار كوالالمبور.

وكان السفير كانغ شول قد صرح بأن “قضية القتل تم تسييسها وأن هناك تدخلًا في سير التحقيق”.

ورد وزير الخارجية الماليزي بأن بلاده سترد بقوة على أي محاولات للنيل من سمعتها”.

وتعتقد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بضلوع كوريا الشمالية في هذا الهجوم، وهو ما تنكره بيونغ يانغ التي ردت بغضب على طلب ماليزي بإجراء تشريح لجثة جونغ نام وقالت إن لدى كوالالمبور “نوايا سيئة”.