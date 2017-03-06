مايكروسوفت تقدم 30 ألف دولار لمن يقدر على هذا!

المواطن - وكالات

تسببت الاختراقات العديدة مؤخرًا في حالة فزع عالمي، وهو ما دفع شركة مايكروسوفت حديثًا إلى مضاعفة المكافآت الخاصة بالباحثين الذين يتمكنون من اكتشاف ثغرات أمنية تهدد خدمات Office 365 لتصل إلى 30 ألف دولار.

وبحسب موقع “تك رادار” فتلك المكافآت ستقدمها مايكروسوفت من الآن وحتى شهر مايو المقبل، وتشمل الثغرات المكتشفة من قبل الباحثين فى برامج وخدمات مثل Exchange Online و Office 365 Admin portal وغيرها.

ومايكروسوفت ليست الشركة الوحيدة التى تطور من برنامج المكافآت الخاص بها، ولكن هناك شركات أخرى مثل: فيس بوك وجوجل وتويتر وغيرهم يقدمون مبالغ هائلة مقابل إبلاغهم بالثغرات الخطيرة التى تهدد أمن المستخدمين.